Pallone d’Oro 2019 – La lista dei 30 finalisti: Van Dijk insidia Cristiano Ronaldo e Leo Messi [LIVE]

Resa nota la lista dei 30 finalisti per la corsa al Pallone d’Oro 2019: Virgil Van Dijk è il principale ostacolo della coppia Cristiano Ronaldo-Leo Messi

Nella serata odierna France Football sta rendendo noti i 30 nomi in lizza per la vittoria del Pallone d’Oro 2019. Le maggiori chance di vittoria sono della coppia Cristiano Ronaldo-Leo Messi, entrambi a caccia del sesto trofeo, ma con l’argentino in leggero vantaggio grazie alla vittoria del FIFA Best Award consegnato a Milano. L’outsider principale è Virgil Van Dijk, considerato il miglior diensore al mondo, nonchè vincitore della Champions League con il Liverpool.

Di seguito la lista con i 30 candidati al Pallone d’Oro 2019 aggiornata alle 19.35, la cerimonia ricomincerà alle 21.15

Sadio Mané (Liverpool)

Sergio Agüero (Manchester City)

Frenkie de Jong (Barcellona)

Hugo Lloris (Tottenham)

Dusan Tadic (Ajax)

Kylian Mbappé (Psg)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Donny van de Beek (Ajax)

Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)

Marc-André Ter Stegen (Barcellona)

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Alisson Becker (Liverpool)

Matthijs de Ligt (Juventus)

Karim Benzema (Real Madrid)

Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Bernardo Silva (Manchester City)

Heung-min Son (Tottenham)

Robert Lewandowski (Bayern Monaco)

Roberto Firmino (Liverpool)

