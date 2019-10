Pallavolo – Serie A1 femminile: l’Igor si prende il Derby del Ticino nell’anticipo della 4Âª giornata

Campionato di Serie A1 Femminile: alla Igor il Derby del Ticino, 3-1 sulla UYBA nell’anticipo della quarta giornata

L’anticipo della 4a giornata della Lega Volley Femminile sorride alle piemontesi della Igor Gorgonzola Novara. Il Derby del Ticino se lo aggiudicano le ragazze di Barbolini, vincendo per 3-1 al Pala Igor sulla Unet E-Work Busto Arsizio.

Prova di carattere di Chirichella e compagne, che porta le azzurre al primo posto momentaneo in classifica insieme a Conegliano a dodici lunghezze, in attesa di tutte le sfide di giovedì sera che completeranno la quarta giornata.

E’ stata anche la sfida tra due delle squadre che hanno avuto più imprevisti ed infortuni in questo inizio di campionato. Sponda Novara, Massimo Barbolini – premiato prima della sfida dalla Responsabile relazioni esterne, eventi e comunicazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile, Consuelo Mangifesta, con il premio “Sergio Guerra” come miglior allenatore della stagione 2018-2019 – si ritrova ancora senza entrambi gli opposti Brakocevic Canzian e Mlakar, dovendo adattare Chiara Di Iulio in posto 2 in diagonale con Hancock, Courtney e Vasileva in posto 4, Chirichella-Veljkovic al centro e Sansonna libero.

Le biancorosse di Lavarini devono invece far a meno di Giulia Leonardi, operata al mignolo della mano sinistra in mattinata, ma ritrovano Wang come secondo libero rispetto alla gara di domenica scorsa vinta con Brescia. Capitan Gennari può così tornare in posto 4 con Herbots, diagonale Orro-Lowe con Washington e Bonifacio al centro.

Una partita semplicemente splendida, in diretta su RaiSport, che ha visto combattere fino all’ultimo le due compagini da entrambe le parti, con i primi due parziali conclusosi sugli incredibili punteggi di 28-26 e 31-29.

Alla fine a spuntarla sono le padroni di casa, con l’MVP Micha Hancock – premiata anch’essa prima della partita per il maggior numero di aces nella passata stagione – a mettere a terra ben otto palloni dai nove metri, a sottolineare così la bontà del premio ricevuto.

Domani sera, ore 20.30, andranno in scena tutte le altre sfide della 4a giornata, con la capolista Imoco Volley Conegliano impegnata sul campo della Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta, mentre la Saugella Monza ospiterà a Cinisello Balsamo la Savino del Bene Scandicci. A Cremona, andrà in scena il derby lombardo èpiù Pomì-Casalmaggiore – Zanetti Bergamo, mentre a Montichiari si affronteranno la Banca Valsabbina Millenium Brescia e la Bosca San Bernardo Cuneo; sarà invece ancora impegnata in casa la Reale Mutua Fenera Chieri contro Il Bisonte Firenze. Al Pala Barton di Perugia infine, la sfida tra la Bartoccini Fortinfissi Perugia e la Lardini FIlottrano, entrambe ancora a caccia di punti.

