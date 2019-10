Nuoto – Federica Pellegrini, il segreto sull’ultimo oro ai Mondiali: “ero sempre dalla psicologa, avevo paura!”

Federica Pellegrini regala un retroscena sull’ultimo oro ai Mondiali di Gwangju: anche le plurimedagliate hanno bisogno della psicologa!

Intervistata durante l’inaugurazione del Festiva dello Sport di Trento, ai microfoni della ‘Rosea’, Federica Pellegrini ha toccato diversi argomenti interessanti. La ‘Divina’ ha confermato il suo ritiro dopo Tokyo 2020 e, per l’ultimo anno di carriera, verrà seguita da una troupe televisiva per la realizzazione di un documentario.

Federica Pellegrini ha inoltre raccontato un particolare aneddoto sull’ultimo oro conquistato nei 200 stile libero ai Mondiali di Gwangju nei quali, nonostante l’esperienza, le sono tremate un po’ le gambe: “è stato tutto stranissimo. Sono andata dalla psicologa a tutte le ore. A dirle cosa? Ho paura. Ritiro dopo Tokyo 2020? Il nuoto è uno sport troppo faticoso per farlo solo per passerella. Proprio perché sarà il mio ultimo anno, e tante persone non sanno il lavoro che c’è dietro un risultato sportivo, avrò modo di lavorare con una troupe che mi seguirà e preparare un docu-film che sarà pronto dopo l’Olimpiade 2020“.

