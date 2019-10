NBA – LeBron James irreale da playmaker: l’assist no-look, in volo, dietro la schiena è il più bello della preseason [VIDEO]

LeBron James fa il fenomeno anche da playmaker: contro gli Warriors 18 punti e 11 assist, uno dei quali si candida ad essere il più bello della preseason

I Los Angeles Lakers sono intenzionati a schierare LeBron James da playmaker nel corso della stagione, un’ipotesi che a qualcuno ha fatto storcere il naso. La prestazione offerta contro gli Warriors in preseason avrà fatto ricredere però qualche scettico. Sappiamo che è basket pre stagionale, ma 18 punti e 11 assist sono un bottino di tutto rispetto nel successo per 126-93 dei giallo-viola. Di quegli 11 assist uno si candida ad essere il più bello della preseason: passaggio no-look, in volo, dietro la schiena per una facile tripla di Green. A Los Angeles la musica sembra essere cambiata.

