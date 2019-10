NBA – Karl-Athony Towns, orgoglio Timberwolves: “ci state sottovalutando, continuate e vi stupiremo”

Karl-Anthony Towns infiamma l’orgoglio dei Timberwolves: anche se molto sottovalutati, i ragazzi di Minnesota vogliono stupire

I Minnesota Timberwolves non sembrano aver raccolto grandi consensi nella pre-season. Il mercato estivo non è stato esaltante, la coppia Wiggins-Towns dovrà caricarsi nuovamente la franchigia sulle spalle e cercare di portarla ai Playoff nonostante l’alto livello dell’Ovest. Parlando alla stampa, Karl-Anthony Towns ha spiegato che i Timberwolves sono pronti a stupire nonostante siano stati molto sottovalutati: “tutti non prestano attenzione ai Timberwolves. Non si sente molto il nostro nome. Ma va bene. Arriveremo dalle retrovie e ci ritroveremo ai playoff se dovessimo continuare a fare le cose come le stiamo facendo. Va bene. Continuate a dormire su di noi… Possiamo essere un problema ad ovest”.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE