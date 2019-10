Napoli, Mertens supera Maradona e punta Hamsik: “spero di superarlo già entro Natale”

L’attaccante belga ha superato Maradona nella classifica marcatori all-time del Napoli, adesso davanti a lui c’è solo Hamsik

Dries Mertens ha superato finalmente Diego Armando Maradona nella classifica marcatori all-time del Napoli, la doppietta di Salisburgo lo ha portato a 116 gol totali, lasciando l’argentino a quota 115.

Davanti al belga adesso c’è solo Marek Hamsik, fermo a 121 e ormai nel mirino di ‘Ciro’: “sono molto felice per la doppietta perché sono sempre più nella storia del Napoli e questo mi rende orgoglioso. Ho superato Diego che è stato l’idolo assoluto di questa città e adesso spero di raggiungere anche Marek che è a 5 gol di distanza. A lui non dico nulla, ma spero di poterlo superare presto, magari entro Natale. Questo traguardo è una gioia personale, ma anche per la squadra perché io tengo sempre al risultato del Napoli prima che per me stesso. Era importante tornare a vincere fuori casa, perché ci dà grande morale”.

