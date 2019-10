Fischiano le orecchie di Klopp, le frecciate di Mourinho sono pesantissime: “è evidentemente frustrato…”

Presente ad Old Trafford per commentare United-Liverpool, Mourinho non ha speso belle parole per Klopp alla fine del match

Tra José Mourinho e Jurgen Klopp non corre certamente buon sangue e, lo Special One, non ha fatto nulla ieri per mettere a posto le cose. Anzi, il portoghese ha continuato ad inveire nei confronti dell’allenatore del Liverpool, incappato in uno scialbo 1-1 al cospetto del Manchester United.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sports UK, lo Special One ha attaccato: “a Klopp piace la carne, ma si è beccato il pesce. Lo United, con tutte le limitazioni che ha al momento, ha deciso di giocare con cinque difensori. Ed è stato solido, non dando al Liverpool la possibilità di ripartire. A Klopp il menu non è piaciuto. Gli è mancata la qualità per affrontare una squadra molto chiusa. Hanno un ruolino di marcia fantastico, con tante vittorie, ma contro le squadre che giocano così sono limitati. Quando invece gli avversari giocano come vuole il Liverpool, i Reds li schiantano. Jurgen è evidentemente frustrato. La sua squadra è in una situazione fantastica, ma a Old Trafford, che è un posto speciale, lui non ha mai vinto“.

