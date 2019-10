MotoGp – Petrucci ottimista: “fuori dalla top 10 per qualche millesimo, ma posso rientrare fra i migliori 5”

Danilo Petrucci chiude 11° le FP2 del Gp della Thailandia: il pilota Ducati crede comunque di avere delle buone possibilità per finire in top 5

Fuori dalla top 10 per qualche millesimo, l’11° posto lascia l’amaro in bocca a Danilo Petrucci. Intervistato ai microfoni di Sky Sport dopo le Fp2 del Gp della Thailandia, il pilota Ducati fa il punto della situazione spiegando comunque di avere delle buone chance di finire fra i migliori 5: “devo dire che sono abbastanza soddisfatto per il lavoro di oggi. Sono rimasto fuori per una manciata di millesimi, ma potevo fare solo 11° nella condizione di adesso. Mi sento abbastanza a posto, il passo non è male. Abbiamo lavorato con la media al posteriore. Abbiamo fatto dei cambiamenti sulla moto, abbiamo capito in che direzioni andare, sono soddisfatto e fiducioso. Ci sono piloti veloci, soprattutto quelli con le Yamaha però non siamo lontanissimi dalla top 5 , dove vorremmo stare“.

