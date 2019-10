MotoGp – Marquez adesso inizia a temere Quartararo: “mi ricorda Lorenzo quando era al miglior livello in Yamaha”

Marc Marquez ha solo parole di elogio per Fabio Quartararo: lo spagnolo della Honda inizia a temere il giovane francese della Petronas per le prossime stagioni

E’ Marc Marquez il campione del mondo 2019 di MotoGp: lo spagnolo della Honda ha festeggiato il suo ottavo titolo dopo la vittoria del Gp della Thailandia, dove ha duellato ancora una volta con Quartararo. E’ proprio del giovane pilota francese del Team Petronas che il campione del mondo ha parlato a seguito della gara di Buriram: “Fabio sta guidando molto bene la Yamaha. Ho alcuni ricordi del passato e penso che abbia uno stile di guida simile a quello di Jorge quando era al miglior livello in Yamaha. Guida molto bene la Yamaha, usa tutta la pista e gestisce molto bene la gara“, ha affermato.

“Voglio dire, è stato molto, molto veloce per tutta la gara. Ma, naturalmente, abbiamo alcuni punti di forza. E in questo momento è il motore. Ma anche loro hanno un punto forte, che è il grip posteriore. Voglio dire, nel T3 e nel T4 era impossibile seguirli con la nostra moto. Sta migliorando molto e sarà uno dei principali contendenti per il prossimo anno. Quest’anno mi sarei aspettato di tutto, ma non che Quartararo potesse essere a quel livello” ha aggiunto il pilot Honda.

“Ora è ad un ottimo livello. Per il resto mi aspettavo un Dovizioso molto costante, un Vinales molto veloce in alcune gare, forse le Suzuki. Fabio è il ragazzo che nessuno si aspettava, ma passo dopo passo è diventato sempre più veloce. A parte questo, la cosa più importante per noi è che in alcune gare ci sono le Ducati veloci, in altre le Suzuki ed in altre ancora le Yamaha, ma noi siamo sempre lì“, ha concluso Marquez.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE