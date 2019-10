MotoGp, dal futuro di Lorenzo al rinnovo di Marquez: il presidente della HRC esce allo scoperto

Yoshishige Nomura, boss della Honda HRC, ha parlato sia del futuro di Lorenzo che di quello di Marquez, con cui è già partita la trattativa per il rinnovo

La stagione ormai volge al termine e, dopo aver già messo in bacheca due titoli mondiali sui tre in palio, la Honda si concentra sulle prossime stagioni.

La posizione di Jorge Lorenzo e Marc Marquez appare al momento salda, stando almeno alle parole di Yoshishige Nomura, boss della Casa giapponese. Interrogato ai microfoni di Marca, il numero uno del team nipponico si è soffermato su Lorenzo, rivelando come la propria intenzione sia quella di tenerlo in squadra: “da parte nostra vogliamo che Lorenzo resti qui anche nel 2020, il nostro obiettivo è quello di dargli una buona moto per lottare al vertice e lavoreremo intensamente su questo. Jorge non deve temere Zarco, si tratta solo di una buona opportunità per entrambe le parti. Nakagami dovrà operarsi per recuperare da un infortunio e non avevamo altre opzioni disponibili, Johann non aveva al momento una moto e abbiamo fatto questa mossa”.

Sul rinnovo di Marquez: “Con Marc abbiamo iniziato a parlare di un prolungamento del contratto oltre il 2020. Il nostro rapporto è molto buono, ma non abbiamo ancora finalizzato l’accordo. Al momento non c’è alcun tipo di fretta da questo punto di vista, la priorità del team è capire quale direzione intraprendere per il futuro. Comunque la mia speranza è che finisca la sua carriera con la Honda. Cercherò di realizzarla nel miglior modo possibile”.

