MotoGp – Crutchlow sincero dopo la prestazione di Zarco in Australia: “è appena salito sulla Honda, ma…”

Crutchlow sincero sulla prestazione di Zarco al Gp d’Australia: le parole del britannico del team LCR

L’esordio di Zarco con la Honda non è stato dei più brillanti: il pilota francese si è classificato solo 13° al Gp d’Australia, piazzandosi davanti a colleghi che nella stagione 2019 sicuramente non stanno spiccando per la loro competitività.

E’ proprio di Zarco e del suo risutlato che ha parlato Crutchlow, reduce dal podio di Phillip Island: “sicuramente le condizioni meteo non l’hanno aiutato e bisogna sempre considerare che è appena salito sulla Honda, ma mi aspettavo di più da Zarco, è pur sempre un due volte campione del mondo della Moto2 ed è alla terza stagione in MotoGP”, le parole del francese a paddockgp.

