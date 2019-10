Moto2, Luca Marini rompe il ghiaccio in Giappone: prima pole della stagione per il pilota italiano

Dopo la vittoria in Thailandia, Luca Marini centra anche la prima pole del 2019, precedendo Augusto Fernandez e Lorenzo Baldassarri

Giornata di soddisfazioni per i piloti italiani a Motegi, prima la pole position di Niccolò Antonelli in Moto3, poi quella di Luca Marini in Moto2, la prima della stagione per il rider dello Sky Racing Team VR46. Una prestazione perfetta quella del fratello di Valentino Rossi, che interpreta al meglio le condizioni miste della pista e strappa il miglior tempo in 2:00.985, precedendo di ben 1″148 il diretto inseguitore Augusto Fernandez. Completa la prima fila Lorenzo Baldassarri, che paga oltre un secondo e mezzo dal connazionale, mentre Alex Marquez è solo quarto davanti a Jorge Navarro e Somkiat Chantra.

