Mondiali di ginnastica – Simone Biles mostruosa: sedicesimo titolo iridato, oro nell’all-around

Simone Biles eccezionale a Stoccarda: oro per la statunitense nell’all-around

Simone Biles ha dimostrato ancora una volta di essere un’atleta immensa: la ginnasta statunitense ha conquistato oggi il suo sedicesimo titolo Mondiale, dominando per la quinta volta l’all-around. Ancora un oro per la statunitense a Stoccarda che a 22 anni vanta un bottino di 22 medaglie, ad una sola dal record della bielorussa Scherbo. Un’ottima prestazione per Simone Biles a 10 mesi dalle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE