Mondiali di atletica 2019 – Yeman Crippa ottavo con record italiano: l’oro nei 10mila metri a Cheptegei

Crippa ottavo nella finale dei 10mila metri ai Mondiali di atletica di Doha 2019: l’oro all’ugandese Cheptegei

Ultima giornata di sfide a Doha ai Mondiali di atletica 2019: in pista è sceso l’azzurro Yeman Crippa per la finale dei 10 mila metri. L’azzurro ha chiuso la sua gara all’ottavo posto, stabilendo il nuovo record italiano, col crono di 27’10”76. Ad aggiudicarsi la medaglia d’oro è stato l’ugandese Cheptegei, col nuovo primato dell’anno, fermando il cronometro sul 26’49”34, seguito dall’etiope Kejelcha e dal keniano Kriputo.

“Mi sono rifatto dopo i 5 mila metri. Sono contentissimo, ringrazio il mio allenatore. Non poteva andare come l’altro giorno: non potevo deludere anche oggi. Il nuovo record? Ho dimostrato che nulla è impossibile“, ha dichiarato Crippa ai microfoni di RaiSport.

