Manchester United, Solskjaer vuole un attaccante: torna di moda Mandzukic della Juventus

Il Manchester United cerca un attaccante dopo le partenze di Lukaku e Sanchez: torna di moda il nome di Mario Mandzukic finito ai margini della Juventus

Sembrava destinato al ritorno in Bundesliga, poi indeciso sull’affascinante pista asiatica dell’Al-Rayyan, per ritrovarsi infine bloccato a Torino, ai margini della Juventus. Estate movimentata quella di Mario Mandzukic in cerca di riscatto, ma con una maglia diversa. Troppo affollato l’attacco bianconero nel quale il croato non ha più posto: a gennaio sarà addio.

La nuova destinazione potrebbe essere la Premier League. Il Manchester United, dopo le partenze di Lukaku e Sanchez, ha bisogno di un attaccante. Lo ha ammesso l’allenatore Solskjaer in conferenza stampa: “in estate abbiamo lasciato partire sia Lukaku che Sanchez, adesso abbiamo bisogno di un attaccante. Un attaccante giusto che ci dia equilibrio e che si integri bene al nostro modo di giocare”. Mandzukic sarebbe un acquisto non troppo dispendioso né per il costo del cartellino né per quello dell’ingaggio: nel mercato invernale potrebbe arrivare una proposta da 6 o 18 mesi secondo il The Sun.

