Liverpool, Klopp allontana l’ipotesi Germania: “non so se mi piacerebbe, adesso non ci penso”

L’allenatore del Liverpool ha allontana la possibilità di prendere il posto di Loew alla guida della Germania

Jurgen Klopp non guiderà a breve la Germania, lo ha ammesso l’attuale allenatore del Liverpool nel corso di un’intervista a Magenta Tv. Il contratto in essere con i Reds scadrà nel 2022, dunque è ancora troppo presto per pensare al proprio futuro, soprattutto considerando i risultati ottenuti alla guida degli inglesi.

Così, interrogato sulla possibilità di sostituire Loew sulla panchina della Mannschaft, l’ex Borussia ha sottolineato: “non saprei, non so se mi piacerebbe. Ad oggi non penso, sono assolutamente felice di quello che faccio. Non posso nemmeno dire al 100% se io sia l’uomo giusto per sostituire Loew. Se la questione dovesse porsi, ci penserei ma non adesso“.

