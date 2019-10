Le Iene – Com’è morto Marco Pantani? Il video integrale della scientifica: camera a soqquadro e il corpo del ‘Pirata’ senza vita

Lo speciale de Le Iene ‘Com’è morto Marco Pantani?’ è stata ricostruita la storia del ‘Pirata’ e il fitto mistero intorno alla sua morte: mostrato il video della stanza d’hotel con il corpo senza vita del ciclista

Il 14 febbraio del 2004 è una data che ha cambiato per sempre la storia del ciclismo italiano: nella ‘notte di San Valentino’ è morto Marco Pantani. Ricordato come uno dei ciclisti più forti della storia, ‘Il Pirata’ ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti i fan e negli appassionati delle due ruote. La sua è una storia fatta di trionfi incredibili, ma anche di momenti di profondo sconforto, come il caso doping che gli fece perdere il Giro d’Italia del 1999.

Quando si parla di Marco Pantani è imposibile non fare riferimento alla sua morte, avvenuta a soli 34 anni in circostanze poco chiare. Il ciclista di Cesenatico è stato trovato morto nel caos di una camera d’hotel, in una pozza di sangue e cocaina, sostanza della quale era dipendente da un po’ di tempo. Una tragedia, un apparente suicidio o forse… un caso di omicidio? Quanto accaduto presenta ancora molti dubbi.

Le Iene hanno dedicato uno speciale alla figura del ‘Pirata’, andata in onda questa sera (24 ottobre, ndr) su Italia 1. Dopo aver raccolto diverse testimonianze che hanno dato la reale cifra di quanto la vicenda Pantani sia realmente intricata, è stato mostrato il video esclusivo della polizia scientifica. Il filmato mostra la camera di Pantani la notte del 14 febbraio 2004: una stanza messa a soqquadro, ma nella quale gli oggetti sembrano essere disposti con cura più che distrutti dal raptus di un cocainomane. Si vede anche il corpo senza vita di Marco Pantani, un’immagine straziante anche a distanza di tanti anni.

Questo il messaggio de Le Iene: “pubblichiamo il video integrale girato il 14 febbraio 2004 dalla polizia scientifica all’interno della stanza del Residence ‘Le Rose’, dove è appena stato ritrovato il cadavere di Marco Pantani. Qualcuno di voi è in grado di segnalarci nuovi elementi che non tornano nella versione ufficiale o di chiarire alcuni dei troppi dubbi che ancora persistono?“. Un caso ancora oggi avvolto nel mistero.

