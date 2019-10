Jaguar Land Rover – Avviata la collaborazione con Artissima per il progetto JaguArt

Jaguar Land Rover avvia con Artissima una collaborazione biennale e presenta il progetto JaguArt

In occasione dell’edizione 2019 della fiera Artissima – Internazionale d’Arte Contemporanea, che si terrà a Torino dal 31 ottobre al 3 novembre, Jaguar Land Rover Italia, nuovo partner automotive della fiera, e Artissima danno il via ad un progetto artistico innovativo nato dalla comune volontà di supportare l’arte emergente e di innescare sinergie vincenti e di lungo periodo tra i rispettivi interlocutori.

L’iconico brand Jaguar, espressione di inconfondibile stile, bellezza senza tempo, tradizione e, al tempo stesso, continua innovazione, ha ispirato il Progetto JaguArt. L’iniziativa, nata dall’incontro con Artissima, rappresentando i valori comuni ai brand, si articolerà in un vero e proprio Talent Road Show in dieci città italiane, con l’obiettivo di scoprire nuovi talenti emergenti nel campo delle arti visive.

Dieci è il numero ricorrente: 10 città italiane, 10 concessionarie Jaguar Land Rover, 10 gallerie d’arte contemporanea, 10 Accademie di Belle Arti, 10 artisti saranno i protagonisti di un percorso a tappe che si concluderà con l’edizione 2020 di Artissima a Torino.

Le 10 città: le tappe del Road Show saranno selezionate sulla base di strategie mirate a mettere in dialogo sullo stesso territorio le gallerie di arte contemporanea più interessanti e attive, con attori d’eccellenza in linea con il posizionamento di Artissima e di Jaguar Land Rover.

Le 10 gallerie: saranno le madrine del progetto e decreteranno il vincitore delle rispettive tappe insieme alla direzione di Artissima e ad una figura curatoriale esperta e accoglieranno nei loro spazi un potenziale nuovo talento.

Le 10 Accademie: saranno mediatrici per la divulgazione del progetto agli studenti ritenuti più meritevoli, coinvolgendoli in questa iniziativa volta a indagare il futuro della creatività.

I 10 artisti vincitori: rappresentano il cuore pulsante del progetto. Avranno l’importante occasione di mostrare e spiegare la propria ricerca ad un pubblico selezionato e di partecipare ad un progetto espositivo collettivo che sarà presentato ad Artissima 2020.

Il progetto JaguArt, attraverso questa partnership biennale, si pone l’obiettivo di sottolineare quanto il legame tra tradizione e innovazione sia un focus centrale dei nostri tempi, binomio fondamentale dell’approccio formativo che ogni Accademia opera. Insegnando agli artisti contemporanei le opere dei grandi maestri, si innesca il dialogo tra passato e futuro che è anche alla base dell’approccio strategico di Jaguar Land Rover, così come dell’arte nei confronti della società contemporanea e del suo racconto.

In fiera, lo stand JaguArt accoglierà il pubblico coinvolgendolo in un gioco formativo e di espressione creativa, attraverso cui andare alla ricerca del talento e lasciando una traccia del proprio passaggio e dell’esperienza vissuta.

“Il caso” assegnerà ad ogni visitatore, un artista italiano di cui andare alla scoperta, di cui conoscere storia e ricerca e da cui farsi ispirare per lasciare un segno personale nella storia di JaguArt. Il pubblico, proprio come Artissima e Jaguar nel corso del Road Show con i giovani talenti delle Accademia di Belle Arti, andrà alla scoperta di 10 artisti italiani tra gli stand della fiera.

Durante Artissima sarà aperta la prima call rivolta alle Accademie pubbliche e private della città di Milano, prima tappa del Talent Road Show. Artissima, sulla base dei portfolio pervenuti, procederà a scremare le candidature per selezionare alcuni artisti che diventeranno i protagonisti di un progetto espositivo ospitato presso la concessionaria Lario Mi Auto di Milano. Durante l’evento una giuria composta da Ilaria Bonacossa, Direttrice di Artissima, dall’artista Francesco Jodice e da Lodovica Busiri Vici di VISTAMARESTUDIO, galleria milanese madrina del progetto, selezionerà il giovane talento vincitore che, insieme agli altri nove vincitori, avrà poi l’opportunità di partecipare ad Artissima 2020 in un progetto espositivo collettivo che coinvolgerà appunto i vincitori di ciascuna delle 10 città.

Ilaria Bonacossa, Direttrice di Artissima, dichiara: “L’eccellenza di Jaguar, il suo storico know-how e la visione aperta al futuro, si fondono con l’expertise di Artissima in una partnership ideale per un imprevedibile Road Show. Insieme attraverseremo l’Italia alla scoperta di giovani talenti da portare all’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori, offrendo loro un’importante occasione di visibilità e di crescita”.

Per lanciare l’iniziativa, il 31 ottobre, giornata dedicata alla stampa, lo stand JaguArt avrà un ospite d’eccezione, l’artista Francesco Jodice che, alle ore 15:00, accoglierà i giornalisti per raccontare la sua esperienza d’artista, il suo percorso come professore e l’approccio all’insegnamento indagando il legame indissolubile con i maestri della tradizione. Francesco Jodice sarà membro della giuria del primo talent del Road Show previsto a Milano a dicembre 2019.

Daniele Maver, Presidente Jaguar Land Rover Italia, ha dichiarato: “L’incontro con Artissima e l’opportunità di questa partnership da cui nasce il progetto JaguArt, mi rende particolarmente orgoglioso, sia perché ci permette di contribuire fattivamente alla scoperta di nuovi talenti artistici a cui dare un’opportunità, che di rafforzare la nostra forte attitudine e presenza nel mondo della cultura in generale, e dell’arte in particolare”.

Prosegue Daniele Maver: “Desidero aggiungere che il percorso di Artissima, che sottolinea l’importanza di conoscere il passato, per trarre ispirazioni per il futuro, è perfettamente in linea con i valori del brand Jaguar che, forte di un heritage senza pari e di una storia esaltante, è stato capace di continue innovazioni che, ad esempio, con la full-electric Jaguar I-Pace, hanno rappresentato non un’evoluzione, ma una vera rivoluzione”.

