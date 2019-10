Jaguar collabora col fotografo Rankin per delle sbalorditive opere d’arte

Due icone dello stile britannico uniscono le forze per creare delle straordinarie ed esclusive immagini delle berline sportive Jaguar XF, XE e della leggendaria Mk 2. “Rooms by Rankin” è il nome del progetto del fotografo di fashion e style, di fama mondiale Rankin, che ha ideato e costruito dei set dallo stile davvero unico

Jaguar è orgogliosa di presentare la prima di una serie di splendide immagini create dall’iconico e famoso fotografo britannico, di fashion e style, Rankin. “Rooms by Rankin” è il risultato di una speciale collaborazione tra Jaguar e Rankin avviata per celebrare l’eccellenza stilistica e le impareggiabili prestazioni di tre iconiche berline sportive Jaguar, la XF, la XE e la leggendaria Mk 2.

Per creare un senso di originalità e dinamismo visivo, Rankin ha progettato e costruito tre esclusive sale studio, ognuna allestita per riflettere il carattere unico dell’auto protagonista.

Parlando di questa esclusiva collaborazione, Julian Thomson, Jaguar Design Director, ha dichiarato: “La nostra passione per la creazione di design innovativi e distintivi e l’impavida creatività tipica di Rankin, esprimono l’essenza di questa partnership. Abbiamo chiesto a Rankin di spingersi oltre ogni limite e di creare una serie di immagini che facessero davvero risaltare le auto.”

La prima immagine si chiama “Flying High” ed ha come soggetto la Jaguar XF. Utilizzando centinaia di uccelli di carta realizzati a mano, rifiniti in arancione brillante per creare uno spettacolare contrasto con la fantastica vernice metallizzata della XF, l’immagine esalta l’opera ingegneristica della vettura e le sue splendide linee esterne.

La seconda fotografia si chiama “Moving in the Mist” ed ha come soggetto la Jaguar XE. Utilizzando strati di fogli traslucidi sospesi su sostegni appositamente costruiti e coadiuvati da una serie di macchine del vento per creare un flusso d’aria controllato, l’immagine finale è un tributo alla forma fluente e alla naturale eleganza della XE. Questa foto verrà resa nota il 15 ottobre.

Infine, la terza opera si chiama “Period Drama” e rappresenta una nostalgica immagine che celebra il 60° anniversario della Jaguar Mk 2. La foto verrà pubblicata il prossimo 21 ottobre.

Rankin ha dichiarato: “Non capita molto spesso che un brand automobilistico di tale prestigio si presenti da te senza precise commissioni, ma è esattamente quello che è successo in questa occasione. Volevano tre immagini interessanti e accattivanti che celebrassero le principali caratteristiche di ogni modello. E così è stato.”

“L’idea alla base del concetto di “Rooms” era quella di creare uno sfondo per ogni modello, una sorta di mosaico visivo che fosse divertente e facesse sorridere le persone. Per me questo è ciò che rende così diverse e così desiderabili tutte le vetture Jaguar, quindi spero di essere riuscito a raggiungere questo obiettivo.”

Jaguar

Per 80 anni lo stile elegante e le prestazioni mozzafiato delle vetture Jaguar hanno entusiasmato e deliziato tutto il mondo. L’attuale famiglia di vetture Jaguar incarna la filosofia The Art of Performance, con le ammirate pluripremiate berline XE, XF e XJ, la spettacolare sportiva F-TYPE, il SUV performante F-PACE – la Jaguar venduta più velocemente di sempre – la nuova E-PACE, il SUV compatto ad alte prestazioni e la nuova I-PACE, il prestazionale SUV interamente elettrico, eletto World Car e European Car of the Year 2019, che consente a Jaguar di essere all’avanguardia in questo rivoluzionario segmento di mercato.

Rankin

Rankin è un fotografo, editore e regista britannico. Ha studiato al London College of Printing e, lì, ha incontrato il suo collega Jefferson Hack, con il quale ha lanciato l’iconica rivista di cultura pop, Dazed and Confused. Rankin è ora considerato uno dei più famosi fotografi del mondo, con uno stile tanto audace quanto il contenuto di quella rivista. Il suo portfolio è composto da molti nomi famosi, tra cui Tony Blair, Spice Girls, Madonna, Kate Moss, Sua Altezza La Regina, i Rolling Stones e David Bowie.

