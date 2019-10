Italia-Grecia, ospite speciale durante la rifinitura degli azzurri: Mancini invita Mihajlovic e gli regala una speciale maglia verde

L’allenatore del Bologna ha seguito l’allenamento insieme ai due figli, ricevendo poi la maglia verde personalizzata con nome e numero 11

Roberto Mancini ha voluto anche Sinisa Mihajlovic vicino a sè nella rifinitura in vista di Italia-Grecia, match di qualificazione ad Euro 2020 che potrebbe dare il pass agli azzurri per la rassegna continentale. L’allenatore serbo, da qualche mese impegnato nella lotta per sconfiggere la leucemia, ha seguito l’allenamento di Bonucci e compagni da una delle panchine dello Stadio Olimpico di Roma, in compagnia dei suoi due figli. Al termine della sgambata, Mihajlovic ha ricevuto dal ct Mancini e dal presidente della FIGC Gravina una maglia verde numero 11, uguale a quella che l’Italia utilizzerà domani contro la Grecia, personalizzata con il suo nome.

