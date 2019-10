Inter, Sanchez ha deciso di operarsi: tempi di recupero lunghissimi per l’attaccante cileno

In seguito ad un consulto con il dottor Cugat, il cileno ha deciso di sottoporsi ad operazione chirurgica per risolvere il problema alla caviglia: tre mesi di stop previsti

La decisione è presa, ma già ieri l’intenzione di Alexis Sanchez era quella di operarsi. Il consulto con il dottor Ramon Cugat a Barcellona ha solo ufficializzato il tutto, con l’attaccante dell’Inter che è finito sotto i ferri per risolvere la lussazione del tendine peroneo lungo della caviglia sinistra, accusata nel match tra Cile e Colombia.

L’operazione è stata svolta questo pomeriggio in Spagna e obbligherà il giocatore a tre mesi di stop forzato, dunque il suo rientro in campo è previsto per il 2020. Una botta davvero dura da incassare per Antonio Conte, che dovrà affrontare questi tre mesi con Lukaku e Lautaro Martinez come unici attaccanti, affiancandogli Politano e il baby Esposito. Questa la nota dell’Inter: “Alexis Sanchez si è recato questa mattina a Barcellona per un consulto con il professor Ramon Cugat. La visita ha confermato la diagnosi dello staff medico nerazzurro, si è deciso pertanto di procedere con intervento chirurgico alla caviglia sinistra. L’intervento chirurgico, di plastica dei tendini peronei, è stato quindi eseguito nel pomeriggio ed è perfettamente riuscito“.

