Inter, momento d’oro per Lukaku: il belga ringrazia la squadra portando tutti a cena fuori

L’attaccante belga ha voluto ringraziare tutti i propri compagni, invitandoli a cena e pagando il conto: così il gruppo Inter si fortifica

Tutta la Serie A in campo per il turno infrasettimanale, l’Inter a cena fuori per festeggiare la vittoria ottenuta nell’anticipo contro il Brescia. Serata speciale per il gruppo nerazzurro, organizzata da Romelu Lukaku, che ha voluto invitare tutti i compagni in un noto ristorante stellato vicino corso Sempione per festeggiare un momento d’oro. Cucina giapponese per tutti e conto saldato dall’attaccante belga, che a fine serata ha anche preso la parola improvvisando un piccolo discorso: “grazie a tutti per essere qui. Sono molto contento di essere con voi. Grazie per l’aiuto che mi date, questo gruppo è speciale“.

