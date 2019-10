GranPiemonte, Bernal si gode il successo: “è incredibile vincere in questa salita come ha fatto Pantani”

Il corridore del Team Ineos ha commentato la vittoria ottenuta al GranPiemonte, la prima in Italia per il colombiano

E’ nato nello stesso giorno di Marco Pantani, il 13 gennaio, adesso ha vinto anche sulla salita che rese grande il Pirata. Egan Bernal si impone nella 103ª edizione del GranPiemonte, dominando la salita verso il Santuario di Oropa, la stessa in cui nel 1999 il Pirata rimontò 19 avversari per andare a prendersi il successo di tappa in quel Giro d’Italia.

Un successo che lascia senza parole il colombiano del Team Ineos, davvero in estasi dopo il traguardo: “sono contentissimo, non ci credo ancora di aver vinto qui, sulla salita dove vinse Pantani, il mio idolo. È incredibile, salivo e pensavo a lui, al momento in cui aveva avuto il problema con la catena. Oropa è una salita mitica, io volevo vincere qui, oggi. Al Lombardia penserò sabato“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE