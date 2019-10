Golf – Francesco Molinari si separa dal suo caddie: “le relazioni a volte non finiscono come tutti vorremmo”

Francesco Molinari si separa dal suo caddie Pello Iguaran: l’annuncio del golfista italiano

Non tutte le storie sono destinate a durare in eterno, lo sa bene Francesco Molinari: il golfista italiano ha infatti annunciato oggi la separazione, dopo quattro stagioni di successi, dal suo caddie Pello Iguaran. “Sono state quasi quattro stagioni di emozioni incredibili e lavoro davvero produttivo, ma sfortunatamente le relazioni a volte non finiscono come tutti vorremmo. Pello sarà sempre un membro del mio team e, soprattutto, della mia famiglia. E’ una delle persone più laboriose, leali, positive e riflessive che ho incontrato durante la mia carriera. Abbiamo avuto momenti belli e momenti difficili sul campo, ma soprattutto siamo cresciuti insieme e come individui”, ha dichiarato il campione azzurro.

Fino al termine della stagione attualmente in corso, al fianco di Molinari ci sarà Jason Hempleman, mentre dal 2020 il caddie dell’azzurro sarà Mark Fulcher, che ha conquistato importantissimi successi al fianco di Justin Rose, vincendo otto volte il PGA Tour, un US Open, l’oro a Rio 2016 e la FedEx Cup 2018 in undici anni.

