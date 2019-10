Giro d’Italia 2020 – Nibali entusiasta: “tre tappe in Sicilia, sono molto contento”

Vincenzo Nibali non nasconde tutto il suo entusiasmo per le tre tappe siciliane del Giro d’Italia 2020

E’ stato svelato oggi il percorso del Giro d’Italia 2020: l’edizione 103 della Corsa Rosa avrà 3 cronometro e 7 arrivi in salita e vedrà l’esordio assoluto di Peter Sagan. Non era presente oggi agli Studi Rai di Milano Vincenzo Nibali, che attualmente si trova negli Stati Uniti, ma lo Squalo ha mandato un videomessaggio speciale: “mi dispiace molto di non essere li, ma ho saputo che ci saranno tre tappe in Sicilia e ne sono molto contento“.

