Genoa, esonerato Andreazzoli: Thiago Motta è il nuovo allenatore rossoblu

Il Genoa ha deciso di esonerare Andreazzoli dopo il 5-1 subito contro il Parma: il nuovo allenatore è Thiago Motta

Il Genoa ha deciso di voltare pagine. Dopo il netto 5-1 subito contro il Parma, la società ligure ha optato per l’esonero di Aurelio Andreazzoli, capro espiatorio del pessimo inizio di stagione dei rossoblu penultimi in campionato con soli 5 punti in 8 partite. La panchina della squadra è stata affidata all’ex giocatore Thiago Motta che a Genoa ha giocato solo una stagione (2008-2009) lasciando però un ricordo importante. L’ex centrocampista italo-brasiliano ha guidato l’Under 19 del PSG la scorsa stagione con la quale si è fatto notare per le sue idee di calcio innovative e votate all’attacco.

