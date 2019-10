Formula 1, Ricciardo rialza il morale della Renault: “è importante mantenere la positività all’interno del team”

Il pilota australiano ha parlato in vista del Gran Premio di Austin, sottolineando come si tratti di un appuntamento importante

Una buona gara in Messico, un piazzamento in zona punti che permette a Daniel Ricciardo di guardare con ottimismo al prossimo appuntamento di Austin.

Il pilota australiano attende con ansia il Gran Premio americano, ammettendo di avvertire buone sensazioni: “Austin è uno degli appuntamenti salienti dell’anno per me. Lo sarà ancora di più quest’anno per me, visto che parteciperò al Fan Festival di Los Angeles. Riguardando al Messico, abbiamo avuto una gara positiva: abbiamo gestito bene la gomma dura nel nostro primo stint e questo ci ha permesso di risalire un po’ di posizioni. È importante mantenere la positività all’interno del team e i risultati arriveranno. Siamo tutti concentrati per questo fine settimana texano”.

