Formula 1, Marko mette in guardia Ferrari e Mercedes: “nel 2020 colmeremo il gap di potenza”

Il super consulente del team austriaco ha parlato in ottica 2020, sottolineando come la Red Bull pareggerà Ferrari e Mercedes come potenza del motore

La Red Bull non ha più intenzione di recitare il ruolo di terzo incomodo nel Mondiale di Formula 1 e, in vista del 2020, sta mettendo a punto insieme alla Honda un piano di sviluppo della power unit.

Un lavoro certosino che porterà il team di Milton Keynes al livello di Ferrari e Mercedes, permettendo a Verstappen di lottare per il titolo. Una convinzione espressa anche da Helmut Marko ai microfoni di Motorsport.com: “dal punto di vista del telaio, penso che saremo molto più preparati rispetto a quest’anno, lo sviluppo che stanno facendo in Honda ci fa credere che il prossimo anno saremo allo stesso livello di potenza di Mercedes e Ferrari. Sappiamo che in passato Honda ha avuto grossi problemi di affidabilità ed eravamo preoccupati, ma finora non abbiamo avuto alcun problema al motore in questa stagione. Penso che stiano facendo le cose giuste ed il lavoro giusto. Quindi crediamo che il prossimo anno non saremo terzi. Il futuro di Verstappen? Non direi che il 2020 sia un anno cruciale. E’ l’ultimo anno in cui possiamo rendere Max il più giovane campione del mondo di Formula 1 e dobbiamo riuscirci. Sappiamo che è parte del nostro DNA, dobbiamo vincere, sì. Non è fondamentale, è un must“.

