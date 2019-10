Formula 1, Giovinazzi fiducioso: “se continuo così, nessuno mi toglierà il posto in Alfa. La Ferrari? Mi supporta sempre”

Il pilota italiano ha parlato del rinnovo con l’Alfa Romeo Racing, ammettendo di essere abbastanza fiducioso

Antonio Giovinazzi vuole tenersi stretto il sedile dell’Alfa Romeo Racing anche nella prossima stagione, il rinnovo non è ancora arrivato ma il pilota di Martina Franca sta facendo di tutto per strapparlo.

Di strada da fare ce ne è ancora, ma gli ultimi risultati ottenuti in pista inducono certamente all’ottimismo: “sulla situazione non ho ancora notizie – le parole del pilota italiano al sito tedesco Motorsport-Total.com – ma se continuo a raggiungere i risultati che ho ottenuto nelle ultime gare, nessuno può togliermi questo posto. Binotto? Ho un buon rapporto con lui. A Singapore ha detto che la Ferrari mi supporta sempre e monitora i miei progressi. Da pilota hai realmente bisogno di quel supporto. Ora tocca a me fare il mio lavoro nel miglior modo possibile”.

