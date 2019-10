Formula 1, il circus fa tappa in Messico: ORARI e DIRETTE TV di conferenza, qualifiche e gara

Il Mondiale di Formula 1 si sposta in Messico per il diciottesimo appuntamento in calendario, che potrebbe incoronare Lewis Hamilton campione del mondo

Dopo una settimana di pausa, la Formula 1 torna in pista per il Gran Premio del Messico, diciottesimo appuntamento del Mondiale. Un evento che potrebbe incoronare Lewis Hamilton campione del mondo per la sesta volta in carriera, basterà infatti che il britannico conquisti 14 punti in più di Bottas per festeggiare davanti al pubblico messicano. Sul circuito dei fratelli Rodriguez però la Ferrari ha intenzione di tornare a vincere dopo un periodo di magra, dunque non sarà facile per il pilota della Mercedes prendersi l’iride già in America.

Ecco il programma completo:

Giovedì 24 ottobre

Ore 18:00 – Conferenza stampa piloti in diretta su Sky Sport F1 HD

Venerdì 25 ottobre

Ore 17:00 – Prove Libere 1 in diretta su Sky Sport F1 HD

Ore 21:00 – Prove Libere 2 in diretta su Sky Sport F1 HD

Sabato 26 ottobre

Ore 17:00 – Prove Libere 3 in diretta su Sky Sport F1 HD

Ore 20:00 – Qualifiche in diretta su Sky Sport F1 HD

Domenica 27 ottobre

Ore 20:10 – Gara in diretta su Sky Sport F1 HD

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE