Formula 1, la Mercedes si prende il sesto titolo iridato consecutivo: la classifica Costruttori dopo il Gp del Giappone

Il team di Brackley eguaglia così la striscia record della Ferrari di Schumacher e Todt, entrando nell’Olimpo del Motorsport

La Mercedes vince il sesto titolo Costruttori consecutivo, laureandosi campione del mondo al termine del Gran Premio di Suzuka. Il primo posto di Bottas e il terzo di Hamilton bastano per conquistare aritmeticamente l’iride, considerando il sesto posto di Leclerc. Le Frecce d’Argento adesso non sono più raggiungibili dalla Ferrari, dunque la festa può partire per l’ennesimo capolavoro di Wolff e dei suoi uomini.

Ecco la nuova classifica Costruttori dopo il Gp del Giappone:

Mercedes 612 Ferrari 433 Red Bull 323 McLaren 111 Renault 77 Toro Rosso 59 Racing Point 54 Alfa Romeo Racing 35 Team Haas 28 Williams 1

