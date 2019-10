Europei Ciclismo su pista – Delusione azzurra nello skretch: Consonni 7°, oro alla spagnolo Mora

Niente medaglia per l’Italia nella finale dello Skretch agli Europei di Ciclismo su pista: Simone Consonni chiude 7°, oro alla Spagna con Mora

La serata del giovedì degli Europei di Ciclismo su pista si apre con una notizia amara per l’Italia: nella finale dello Skretch non è arrivata alcuna medaglia. Simone Consonni, al termine di una buona prova, non è riuscito a dar fondo alle ultime energie nel momento decisivo della gara terminando al settimo posto. Vittoria alla Spagna con Mora che dà il via alla fuga nel momento giusto e si prende il meritato successo. Secondo posto per Volikakis, terzo posto per l’olandese Stroetinga.

