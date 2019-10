Cina, Fabio Cannavaro ad un passo dal titolo ma il Guangzhou Evergrande lo manda a studiare: squadra affidata al capitano

Fabio Cannavaro è ad un passo dal titolo in Cina, ma il Guangzhou Evergrande decide di mandarlo a studiare cultura aziendale cinese

Fabio Cannavaro è ad un passo dal vincere il campionato cinese. A 3 gare dal termine, il suo Guangzhou Evergrande si trova primo in classifica con 1 punto in più dello Shanghai Sipg. Nel momento più delicato della stagione però la società ha deciso di mandare l’allenatore italiano a ‘studiare’. Cannavaro infatti dovrà seguire un corso di cultura aziendale cinese durante il quale non potrà allenare la squadra, passata al capitano Zheng Zhi. Una decisione inaspettata, forse ‘punitiva’ dopo il 2-2 contro l’Henan Jianye, ma alquanto incomprensibile visto che l’obiettivo stagionale era finire fra le prime 6 con una squadra ringiovanita e con quasi tutti giocatori cinesi. Obiettivo rispettato in pieno, con l’aggiunta della semifinale della Champions asiatica.

