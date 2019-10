Brasile, Neymar tocca quota 100: “non lo avrei mai immaginato. Paris Saint-Germain? Adesso sto bene”

L’attaccante brasiliano toccherà le 100 presenze in amichevole contro il Senegal, un traguardo importante che lo esalta

Neymar Jr si prepara a toccare quota cento presenze con la maglia del Brasile, lo farà nell’amichevole che i verdeoro giocheranno a Singapore contro il Senegal.

Una partita importante che segna un traguardo davvero storico per il giocatore sudamericano, celebrato alla giovane età di 27 anni: “neanche nel migliore dei miei sogni avrei potuto immaginare tutto questo, in 100 partite capita di tutto, ci sono anche le delusioni, le sconfitte, gli errori, ma se sei disposto a lottare riesci a superare tutto. Sono molto felice di raggiungere questo traguardo. Sono nella Seleçao da 10 anni e ho sempre avuto un ruolo importante e quindi tante responsabilità sulle spalle, non ho mai evitato tutto ciò, ma quando raggiungi certi livelli è normale tutto questo. Negli ultimi due anni sono stato costretto a curarmi per più di tre mesi, purtroppo nelle carriere dei calciatori può succedere, è normale, è importante essere mentalmente forti e riprendersi. Chiedo questo, stare bene, non avere problemi fisici e arrivare a fine stagione in buone condizioni, se così sarà, sono sicuro che sarò tra i migliori“.

Sul Paris Saint-Germain, Neymar ha ammesso: “sono molto felice in Nazionale, ma anche nel mio club. Tutti sanno quello che è successo nell’ultima sessione di mercato e la voglia che avevo di andar via. Ma oggi sono felice e mi trovo bene nella mia squadra di club. La stagione è iniziata molto bene per me e sono pronto a difendere con le unghie e con i denti il Psg. Darò il 100% per raggiungere grandi obiettivi“.

