Boxe – Il ko è violentissimo: il pugile Patrick Day finisce in coma [VIDEO]

Il mondo della boxe prega per Patrick Day. Il pugile americano è attualmente ricoverato in coma a causa del ko subito durante il match contro Charles Conwell. Day ha subito una lesione traumatica ed è stato operato al cervello sabato sera, dopo essere stato trasportato in ospedale a Chicago privo di coscienza. Durante il match Patrick Day era stato atterrato nel quarto e nell’ottavo round, mentre il violento colpo del ko è arrivato al decimo round. Accortosi della gravità della situazione l’arbitro Celestino Ruiz ha fermato subito l’incontro.

Charles Conwell with a bad knockout of Patrick Day last night on the Usyk-Witherspoon undercard. Apparently, Day went to hospital. pic.twitter.com/X9POiROjsF

— Si Thompson (@SiThompson3) October 13, 2019