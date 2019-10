Bologna, Mihajlovic dimesso dall’Ospedale Sant’Orsola: le condizioni dell’allenatore serbo

Il serbo ha lasciato questa mattina il nosocomio emiliano per far ritorno a casa, possibile la sua presenza in panchina nel match contro la Juventus

Sinisa Mihajlovic ha lasciato questa mattina l’Ospedale Sant’Orsola, dopo un mese di ricovero iniziato lo scorso nove settembre. L’allenatore serbo ha concluso il secondo ciclo di cure a cui si sta sottoponendo per sconfiggere la leucemia, diagnosticatagli la scorsa estate.

I medici del nosocomio emiliano hanno dato il via libera al tecnico del Bologna di lasciare la struttura, facendo ritorno a casa per stare vicino ai familiari. Domenica Mihajlovic ha anche guidato la squadra in panchina contro la Lazio e potrebbe farlo anche tra meno di due settimane a Torino, quando il Bologna sarà impegnato in trasferta contro la Juventus.

