Mertens, ma che combini? I compagni si scattano una foto, lui si abbassa i pantaloncini e mostra… le chiappe [FOTO]

Simpatica scenetta immortalata nel ritiro del Belgio, protagonista l’attaccante del Napoli che si è abbassato i pantaloncini durante una foto di gruppo dei compagni

Dries Mertens protagonista nel ritiro del Belgio, ma non per una giocata strabiliante o un gol da cineteca. L’attaccante del Napoli invece ha pensato bene di rovinare la foto di gruppo dei propri compagni, compiendo un gesto davvero singolare. Al momento dello scatto, sullo sfondo, il belga si è abbassato i pantaloncini e ha mostrato le proprie chiappe, ridendosela di gusto per il proprio scherzetto. Non c’è che dire, una ‘marachella’ che i suoi connazionali gli faranno certamente pagare…

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE