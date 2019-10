Beach Volley – World Tour: ufficializzato il calendario per la prossima stagione

Ufficializzato il calendario del World Tour per la prossima stagione

La Fivb ha comunicato il calendario ufficiale della prossima stagione di beach volley, che porterà ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, ai quali per l’Italia sono già qualificati Daniele Lupo e Paolo Nicolai.

Il calendario 2019/2020 vedrà i Major di Vienna, Amburgo e Gstaad, con la conferma del torneo di Roma (5 stelle dal 10 al 14 giugno) che sarà l’ultimo ad assegnare i punti per la qualificazione olimpica, tramite ranking. Saranno undici le tappe 4 stelle, con le nuove sedi di Singapore e Cancun. Mentre in generale, quest’anno il circuito internazionale si estenderà su tutto il globo con l’inserimento di nuove tappe a Laos, in Cambogia, in Israele, Corea del Sud, Isole Cook, Guam, Iran e Cina

