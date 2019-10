Barcellona, Messi spiazza tutti: “il club mi ha proposto il rinnovo, ma ho detto no per un motivo”

L’attaccante argentino ha messo in chiaro il suo futuro, spiegando i motivi che lo spingono a non rinnovare con il Barcellona

Il suo futuro sarà senza dubbio al Barcellona, ma Lionel Messi non ha intenzione di firmare il rinnovo con i blaugrana per non sentirsi legato ad un contratto.

Sono queste le parole della Pulce ai microfoni dell’emittente argentina “Radio Metro 95.1”, un’intervista in cui il numero 10 blaugrana si è soffermato anche su Neymar e Cristiano Ronaldo: “è vero che la società mi ha proposto un contratto a vita, ma ho risposto che non voglio essere legato da un contratto. Ho bisogno di stare bene per rendere, per giocare e continuare a lottare per un obiettivo. Potrei rimanere al Barcellona anche tutta la vita e penso che ci resterò, ma non perché legato da un contratto. Neymar? E’ complicato un suo ritorno, per come è andato via in molti non vogliono che torni, ma dal punto di vista tecnico sarebbe grandioso. Ronaldo? Mi manca, quando era al Real i Clasicos erano più speciali, dava più valore alla sfida e alla Liga stessa“.

