Aw Lab presenta la più grande caccia al tesoro in Italia: nasce Sneaker Hunt

Aw Lab presenta Sneaker Hunt la più grande caccia al tesoro mai ideata in Italia

AW LAB presenta Sneaker Hunt, un’incredibile caccia al tesoro organizzata su tutto il territorio nazionale. Un’iniziativa inedita che permetterà a tutti gli appassionati di sneakers di mettersi in gioco per ottenere in premio i modelli di più cool del momento e le esclusive più attese.

Per partecipare basterà scaricare l’app AW LAB, collezionare i “PIN” presenti nella mappa della propria città e scoprire dove si nascondono le sneakers più esclusive di Puma, Nike e adidas Originals. Un inseguimento lungo le strade cittadine ed una corsa contro il tempo che condurrà i migliori e più audaci verso le sneaker in palio.

Puma, Nike e adidas Originals, i partner ufficiali di questo divertente sneaker game, si mettono in gioco con i loro new styles ed alcune super anteprime. Modelli da collezione estremamente attesi.

Si inizia il 14 ottobre con Puma che premierà i vincitori con le Ride e le Style Rider, i modelli di punta del suo autunno inverno 2019. Adidas Originals proseguirà la Sneaker Hunt il 4 novembre con le attesissime Yeezy 700 V1 e Nike il 2 dicembre con le AF1 Gold SP, la prima release di uno special project di Air Force che il brand presenterà durante la stagione.

Più di due mesi di caccia al tesoro a partecipazione gratuita nelle vie della propria città. Le sneaker più esclusive dell’anno e tanti premi in palio, uno smartphone e tanta velocità, sono questi gli ingredienti della nuova strepitosa iniziativa firmata AW LAB.

