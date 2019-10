ATP Vienna – Nessun affanno all’esordio per Thiem, l’austriaco liquida facilmente in due set Tsonga

Il tennista austriaco supera senza problemi il suo avversario francese, accedendo così al secondo turno dove affronterà Verdasco

Dominic Thiem accede al secondo turno dell’Erste Bank Open, torneo ATP 500 con un montepremi di 2.296.490 euro che si disputa sul veloce indoor di Vienna. Il tennista padrone di casa non lascia scampo a Tsonga, liquidandolo in due set con il risultato di 6-4, 7-6 dopo due ore esatte di gioco. Nel prossimo turno, il numero 5 del ranking mondiale se la vedrà con Fernando Verdasco, che ha superato in tre set il georgiano Basilashvili.

