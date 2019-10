ATP Vienna – Berrettini suda ma stende Dimitrov, l’azzurro stacca il pass per i quarti di finale

Il tennista italiano accede ai quarti di finale del torneo austriaco, dove affronterà il vincente del match tra Chung e Rublev

Matteo Berrettini stacca il pass per i quarti di finale dell’Erste Bank Open, torneo ATP 500 con un montepremi di 2.296.490 euro che si disputa sul veloce indoor di Vienna. Il tennista italiano, ancora in corsa per un posto nelle Atp Finals di Londra, non lascia scampo al bulgaro Grigor Dimitrov, costretto ad arrendersi con il risultato di 7-6, 7-6 dopo un’ora e 52 minuti di gioco.

L’azzurro nel prossimo turno se la vedrà con il vincitore del match tra Chung e Rublev, in programma nel primo pomeriggio di domani. Berrettini a Vienna difende l’ottavo posto nella Race to London, salendo a 2570 punti, a 285 lunghezze dalla settima piazza di Alexander Zverev, eliminato all’esordio a Basilea.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE