ATP Shanghai – Murray furioso! Fognini ‘urla’, vince e lo sbeffeggia: l’imitazione è da ‘piagnucolone’ [VIDEO]

Andy Murray furioso dopo la sconfitta contro Fabio Fognini nell’ATP di Shanghai: lo scozzese lancia pesanti accuse nel post match, l’azzurro lo sbeffeggia in campo

Il big match dei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Shanghai regala spettacolo e… polemiche. In campo Murray e Fognini non si risparmiano, arrivando a giocari la vittoria finale al tie-break del terzo set, vinto dal tennista italiano che non manca di rivolgere una simpatica imitazione all’avversario, additandolo come un ‘piagnucolone‘ a causa delle tante lamentele.

Nel post gara Murray lancia invece pesanti accuse all’indirizzo di Fognini, dichiarando di essere stato distratto dalle sue (volontarie) urla nel momento decisivo del match: “qualcuno ha fatto rumore durante lo scambio, non sapevo chi fosse e ho guardato nelle direzione da cui proveniva quel rumore. Lui allora mi ha detto: ‘smettila di guardarmi’. Quel rumore però veniva da lui, cosa che non è permesso, è contro le regole e non dovresti farlo. E’ la prima volta in carriera che mi capita una cosa simile“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE