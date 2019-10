ATP Pechino – Murray lotta ma si arrende a Thiem, l’austriaco sfiderà Khachanov per un posto in finale

Lo scozzese parte male perdendo il primo set, ma nel secondo tiene testa all’austriaco perdendo solo al tie-break

Andy Murray esce di scena ai quarti di finale del “China Open“, Atp 500 da 3.515.225 dollari in corso sui campi in cemento di Pechino, in Cina.

Il britannico non può nulla al cospetto di Dominic Thiem, che si impone con il risultato di 6-2, 7-6(3) dopo un’ora e 55 minuti di gioco. Una partita che si accende solo nel secondo set, dopo il dominio dell’austriaco di inizio gara. Murray tiene testa al numero 5 del mondo, che riesce a chiudere la contesa al tie-break e sfiderà per un posto in finale Karen Khachanov, uscito vittorioso dalla sfida con Fabio Fognini.

