ATP Parigi-Bercy – Seppi fuori all’esordio: il tennista italiano eliminato da Albot

Andreas Seppi sconfitto all’esordio nel Masters 1000 di Parigi-Bercy: il tennista italiano eliminato in due set da Radu Albot

Si conclude amaramente l’ultimo Masters 1000 dell’anno per Andreas Seppi. Il tennista italiano, eliminato nelle qualificazioni e ripescato come lucky loser dopo il forfait di Federer, è stato eliminato ai sedicesimi (primo turno saltato per bye) dal macedone Radu Albot. Seppi, attuale numero 74 al mondo, ha perso due tie-break contro il numero 50 della classifica ATP conclusi con ilpunteggio di 7-6 (7-5) / 7-6 (8-6).

