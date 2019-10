ATP Anversa – Andy Murray travolge senza pietà Cuevas, lo scozzese avanza ai quarti di finale

Lo scozzese stacca il pass per i quarti di finale del torneo belga, lasciando le briciole all’uruguaiano Cuevas

Andy Murray si qualifica per i quarti dell’European Open, torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 635.750 euro in programma sul veloce indoor della Lotto Arena di Anversa, in Belgio.

Il tennista scozzese non lascia scampo all’uruguayano Pablo Cuevas, ottava testa di serie, imponendosi con il punteggio di 6-4 6-3 dopo quasi un’ora e mezza di partita. Nel prossimo turno, Murray se la vedrà con il romeo Copil, abile a superare in tre set l’argentino Schwartzman.

