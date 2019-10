Atletica – Alessia Trost a Sesto San Giovanni per allenarsi con la sua nuova guida tecnica

Atletica: Alessia Trost a Sesto San Giovanni, Gibilisco allenatore di Stecchi

In preparazione della stagione olimpica di Tokyo 2020 sono iniziati i colloqui di programmazione tra la direzione tecnica e gli atleti azzurri che fanno parte dell’Atletica Elite Club. Nella giornata odierna è stata definita la nuova guida tecnica di Alessia Trost. La saltatrice in alto, bronzo mondiale indoor, si allenerà al campo Dordoni di Sesto San Giovanni (Milano) con Roberto Vanzillotta, tecnico di lungo corso e già allenatore di specialisti come Alessandra Fossati, Luca Zampieri e Chiara Vitobello, e del quattrocentista Stefano Malinverni. Una decisione assunta in pieno accordo tra la FIDAL, le Fiamme Gialle, società di appartenenza della 26enne saltatrice pordenonese, e l’atleta stessa, che dopo tre anni ad Ancona sotto la guida di Marco Tamberi inizierà già nei prossimi giorni il nuovo percorso verso i Giochi olimpici del prossimo anno.

Novità anche per Claudio Stecchi. Si rafforza il legame tecnico tra l’astista delle Fiamme Gialle ottavo ai Mondiali di Doha e il primatista italiano Giuseppe Gibilisco, campione del mondo a Parigi 2003 e bronzo olimpico ad Atene 2004, che diventa ufficialmente l’allenatore del 27enne saltatore fiorentino, dopo una stagione come collaboratore tecnico. Una scelta maturata di comune accordo con il tecnico Riccardo Calcini, che nell’ultimo decennio ha accompagnato la crescita di Stecchi. Nuova veste anche per Calcini che assume la guida tecnica del decatleta decimo agli Europei di Berlino Simone Cairoli, trasferitosi a Firenze.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE