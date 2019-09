WTA Tashkent – Paolini ci prova ma Kristina Pliskova è troppo forte: la ceca vola agli ottavi

Jasmine Paolini ko all’esordio nel torneo WTA di Tashkent: Kristina Pliskova agli ottavi

Esordio amaro per Jasmine Paolini al torneo WTA di Tashkent: la tennista italiana ha ceduto al primo turno del torneo in corso sui campi in cemento della città dell’Uzbekistan, alla ceca Kristina Pliskova. L’azzurra è stata sconfitta dopo un’ora e 22 minuti di gioco con un doppio 6-4. E’ Pliskova dunque a volare agli ottavi di finale del torneo, dove sfiderà Kawa.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE