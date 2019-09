WTA Pechino – Sprofondo Halep: Alexandrova la stende all’esordio

Simona Halep eliminata all’esordio nel WTA di Pechino: continua il momento negativo della romena eliminata da Alexandrova

Il momento negativo di Simona Halep continua. Dopo il successo di Wimbledon la tennista romena non è riuscita a mantenersi a buoni livelli, scivolando alla 5ª posizione WTA e collezionando diverse sconfitte. Escluso il terzo turno raggiunto a Toronto, Halep non è riuscita a giocare più di 2 match in nessuno dei tornei successivi (Cincinnati, US Open e Wuhan). Trend negativo confermatosi anche a Pechino. All’esordio sul cemento cinese Halep è stata sconfitta nettamente da Ekaterina Alexandrova con il punteggio di 2-6 / 3-6.

