WTA Osaka – Angelique Kerber fallisce l’assalto alla finale, la Pavlyuchenkova si impone con un doppio 6-3

La russa non dà scampo alla tedesca, superandola con il risultato di 6-3, 6-3 e staccando il pass per la finale dove sfiderà Naomi Osaka

Angelique Kerber non riesce ad accedere alla finale del ‘Toray Pan Pacific Open‘, torneo Wta Premier che quest’anno ha cambiato sede spostandosi da Tokyo ad Osaka. La tedesca deve cedere il passo alla russa Pavlyuchenkova, abile ad imporsi con il risultato di 6-3, 6-3 dopo un’ora e venti minuti di battaglia. Mai in partita la numero 15 del ranking WTA, sonoramente superata dalla propria avversaria, che adesso andrà a giocarsi il titolo con la beniamina di casa Naomi Osaka, riuscita a battere in semifinale Elise Mertens.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE